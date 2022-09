Dólar supera o euro em pagamentos globais — CMIO

Investidores preferem o dólar para transações em meio à crise econômica da UE, segundo SWIFT

O dólar ampliou sua liderança sobre o euro como a principal moeda do mundo para pagamentos no mês passado, de acordo com um relatório da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT) divulgado esta semana.

A parcela do total de transações de pagamento em euros caiu para 34,5% em agosto, caindo para o nível mais baixo desde 2020. dólar este ano, de acordo com dados SWIFT.

Enquanto a UE luta com a inflação recorde e uma crise de energia iminente, os investidores estão trocando o euro por uma moeda mais segura. O relatório mostra que o uso do euro vem caindo por três meses consecutivos, enquanto o dólar americano vem aumentando sua participação como moeda de escolha desde maio, mantendo a liderança pelo 15º mês consecutivo.

A participação do dólar no total de transações subiu para 42,6% em agosto, ampliando a diferença entre os pagamentos nas duas moedas para a maior desde 2020. Segundo o relatório, o spread em pagamentos em dólar versus euro aumentou de 1% em fevereiro para mais de 8 % em agosto.

O relatório também apontou que a participação do yuan chinês nas transações subiu para 2,3% apesar da desaceleração econômica do país, enquanto o iene japonês, que caiu para a menor taxa desde 1998 no início de setembro, representou apenas 2,7% de todos os pagamentos globais .

O dólar americano tem sido amplamente predominante nas transações desde 2013, de acordo com a SWIFT.



Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT