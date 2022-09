EUA ameaçam a Rússia com consequências 'catastróficas' em caso de uso de armas nucleares

O funcionário da Casa BrancaEle acrescentou que os EUA estavam planejando todas as contingências e responderiam decisivamente à Rússia.

Parlamentares russos reagiram com surpresa ao aviso de Washington. O vice-presidente do Comitê de Segurança e Combate à Corrupção da Duma de Estado (a câmara baixa do parlamento russo), Anatoly Vyborny, disse que os americanos estão “escalando as coisas para salvar a própria pele”.

“A Rússia nunca disse que usaria armas nucleares. Não está claro o que eles queriam dizer com essas acusações”, disse Vyborny.

Oleg Morozov, membro do comitê internacional do Conselho da Federação da Rússia, disse que os EUA querem aumentar as tensões para justificar o fornecimento adicional de ajuda letal para a Ucrânia.

“Não se trata de usarmos armas nucleares. Eles entendem que não há necessidade de fazer isso. Mas querem convencer o mundo de que a ameaça nuclear vem da Rússia”, destacou Morozov.