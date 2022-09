Após visitar Oriente Médio, Scholz garante 1 navio-tanque de GNL para a Alemanha

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, assegurou somente um suprimento de gás natural liquefeito (GNL) dos Emirados Árabes Unidos na sua viagem ao país árabe, informa no domingo (25) a agência norte-americana Bloomberg.

A carga dedeverá ser fornecida por um navio-tanque da empresa Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC, na sigla em inglês) à operadora alemã RWE AG até o início de 2023. Além da garantia, foi assinado um memorando de entendimento de mais fornecimento de GNL em 2023.

Além disso, a ADNOC assinou um acordo que permitirá transportar mensalmente até 250.000 toneladas de diesel, sendo que a primeira entrega já foi realizada neste mês. A empresa emiradense Masdar também poderá investir na produção de energia eólica na Alemanha e no norte da Europa.

Em seguida o chanceler viajou ao Catar para discutir o fornecimento de gás natural liquefeito e hidrogênio. Os dois países têm discutido a questão há meses, mas a Alemanha está relutante em assinar contratos de fornecimento de longo prazo devido aos altos preços do GNL, assinala a Bloomberg. A declaração após o encontro não referiu qualquer acordo de fornecimento, apesar de o Ministério de Energia de Catar referir que as negociações continuam.

No sábado (24) Scholz se encontrou com Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para discutir cooperação futura e a importação de hidrogênio. No entanto, o resumo da conversa também não discutiu a questão energética.