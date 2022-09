Pesquisa aponta que coalizão italiana de centro-direita obteve 65% dos assentos no Parlamento

Uma pesquisa de boca de urna realizada pela emissora italiana RAI aponta que a coalizão de centro-direita que une os partidos Irmãos da Itália, Liga, Forza Italia e o Partido Moderado pode conquistar até 65% dos assentos do Parlamento italiano nas eleições realizadas neste domingo (25).

De acordo com a pesquisa, a coalizão pode obter de 227 a 257 dos 400 assentos na Câmara dos Deputados italiana, e entre 111 e 131 assentos do total de 200 do Senado.