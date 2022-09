Coalizão de centro-direita vence eleições na Itália; oposição reconhece e lamenta

Nesse sentido, Serracchiani anunciou a transição do Partido Democrata para a oposição .

“Somos a segunda força política do país e a primeira força de oposição”, acrescentou, prometendo que os democratas desempenhariam o papel da oposição, assumindo sua responsabilidade, “inclusive diante da Europa”.

Uma pesquisa de boca de urna realizada pela emissora italiana RAI apontou que a coalizão de centro-direita que une os partidos Irmãos da Itália, Liga, Forza Italia e o Partido Moderado deveria conquistar até 65% dos assentos do Parlamento italiano nas eleições realizadas neste domingo (25).

De acordo com a pesquisa, a coalizão obteria de 227 a 257 dos 400 assentos na Câmara dos Deputados italiana, e entre 111 e 131 assentos do total de 200 do Senado.