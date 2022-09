Turquia pressiona para acabar com veto da ONU — CMIO

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendeu a visão que ele apelidou “o mundo é maior que cinco” – referindo-se aos cinco membros permanentes do CSNU – durante anos, disse Cavusoglu, acrescentando que outros líderes mundiais estavam agora falando sobre isso.













A ONU foi criada no final da Segunda Guerra Mundial pelas potências aliadas vitoriosas, todas com assento permanente no Conselho de Segurança, com 10 membros rotativos eleitos para mandatos de dois anos. Em uma viagem à África em 2021, Erdogan descreveu esse arranjo como injusto e obsoleto, com um “punhado de países” dominando o mundo.

O presidente russo, Vladimir Putin, descartou a ideia na época, dizendo se o veto foi abolido “a ONU morreria no mesmo dia – se transformaria na Liga das Nações”, um clube de debate impotente.

Agora, porém, a ideia de Erdogan parece ter pelo menos apoio parcial de Washington. A enviada dos EUA à ONU, Linda Thomas-Greenfield, convocou o acordo do Conselho de Segurança “um status quo insustentável e desatualizado”. Discursando na Assembleia Geral nesta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, propôs expandir o Conselho de Segurança e limitar o veto a “situações raras e extraordinárias”.

Os EUA usaram seu veto mais de 80 vezes, principalmente em defesa de Israel.