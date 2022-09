Os chefes dos grandes bancos riem de suas conexões com o governo no Congresso (VÍDEO) — CMIO

Os chefes dos maiores bancos da América receberam um funcionário do Congresso em suas fileiras durante uma audiência pública

Apesar de seu papel na supervisão das instituições financeiras mais poderosas dos EUA, o representante de Indiana, Trey Hollingsworth, pediu publicamente ao CEO do Bank of America, Brian Moynihan, para “cuide de” um de seus funcionários saindo para trabalhar na empresa. Críticos dizem que a troca destacou a “porta giratória” entre Washington e Wall Street.

Falando em uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira, na qual os chefes dos quatro maiores bancos dos EUA deveriam ser interrogados sobre o aumento da inflação e o estado da economia, Hollingsworth pediu um favor a Moynihan.

Anunciando que um de seus assessores, Sruthi Prabhu, deixaria seu escritório na segunda-feira para trabalhar no Bank of America, Hollingsworth, um republicano, pediu a Moynihan que “cuide bem dela e conheça e reconheça o talento que ela já demonstrou em nosso escritório.”

“Nós faremos,” Moynihan respondeu, acrescentando: “O pai dela já trabalha para nós.”

Isso é imperdoável. Um momento verdadeiramente selvagem ontem do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, onde eles riem da porta giratória do Congresso para os bancos. pic.twitter.com/LnHDlj6ZJu — incomum_whales (@unusual_whales) 22 de setembro de 2022

“Você deveria ter nos chamado” brincou outro banqueiro, que não podia ser visto na câmera, enquanto o grupo ria.

Walter Shaub do Projeto de Supervisão do Governo descrito a cena como “absolutamente selvagem”, acrescentando que “qualquer um que diga que a porta giratória de Washington não é um problema está mentindo ou não passou muito tempo com as pessoas que trabalham no Hill.”

“Eu estava na sala quando isso aconteceu” A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez escreveu no Twitter, “e foi tão nojento e selvagem pessoalmente quanto é aqui.”

O termo “porta giratória” não é nova, mas a relação acolhedora entre Washington e Wall Street ficou sob intenso escrutínio após a crise financeira de 2008. O WikiLeaks revelou em 2016 que o Citigroup escolheu a dedo o gabinete de Barack Obama em 2008, e o Public Citizen calculou em 2010 que o setor bancário havia enviado mais de 1.400 ex-funcionários do governo de volta a Washington como lobistas nos dois anos anteriores.

Um empresário antes de entrar na política, Hollingsworth é o nono membro mais rico do Congresso. Enquanto ele gastou grandes somas de seu próprio dinheiro para financiar sua campanha de 2016, ele recebeu mais de US$ 450.000 em doações dos setores de seguros, títulos, bancos e crédito durante sua campanha de 2018.