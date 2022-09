Trump responde ao processo de fraude da New York AG – CMIO

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu a um processo de fraude contra ele iniciado pelas autoridades em Nova York nesta semana, alegando que o caso é um ato de perseguição política da procuradora-geral democrata do estado, Letitia James.

Falando em um comício de campanha na Carolina do Norte na sexta-feira em nome do candidato republicano ao Senado Ted Budd e outros candidatos ao Congresso do Partido Republicano, Trump fez um breve aparte para abordar o processo de fraude civil, que foi aberto na quarta-feira e o acusa de má conduta financeira durante um período. de mais de uma década.

“Isso é uma falta grave do Ministério Público”, ele disse à multidão, passando a denunciar o processo como um exemplo de “a obsessão da esquerda em atacar oponentes políticos” enquanto instava o Departamento de Justiça a investigar James por um “abuso de poder.”













O processo – que também tem como alvo os filhos adultos do ex-presidente, Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump – começou após uma investigação de três anos sobre a Trump Organization, com o escritório de James alegando que a empresa inflou artificialmente seus valores de ativos para para garantir empréstimos em melhores condições.

O estado de Nova York está buscando US$ 250 milhões em multas pelos supostos crimes financeiros e pediu à Suprema Corte do estado que proíba Trump e seus filhos de servir como executivos ou diretores em corporações com sede em Nova York.

O ex-comandante-chefe, no entanto, insistiu na sexta-feira que foi vítima de “uma caça às bruxas atrás da outra”, referindo-se a alegações desacreditadas de ‘conluio’ entre sua campanha presidencial de 2016 e o ​​governo russo, bem como processos de impeachment liderados por democratas por um telefonema muito difamado com o presidente da Ucrânia em 2019 e, posteriormente, seu suposto papel no 6 de janeiro de 2021 tumultos no Capitólio dos Estados Unidos. Trump sugeriu que o processo recente também foi baseado em alegações duvidosas, dizendo “Esses promotores estão fora de controle. Eles são loucos.”

Steve Bannon, ex-assessor de Trump e ex-um de seus aliados mais leais, também está enfrentando acusações de fraude no estado de Nova York, acusado de roubar doadores que contribuíram para um fundo privado para construir uma barreira na fronteira EUA-México que nunca se concretizou. O próprio Trump prometeu repetidamente ‘construir o muro’ para conter a onda de migração ilegal no país, mas só conseguiu fortalecer pequenas seções da fronteira, que viu um influxo ainda maior de migrantes desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo.