Militares dos EUA usam ferramenta que captura ‘93% da internet’ – senador — CMIO

Ron Wyden exigiu uma investigação sobre o uso sem garantia de dados de uma empresa quase onisciente

Vários ramos das forças armadas dos EUA compraram acesso a “petabytes” de dados online privados de cidadãos americanos por meio de uma ferramenta chamada Augury, dando-lhes acesso a um conjunto quase onisciente de pontos de dados, afirmou o senador Ron Wyden (D-Oregon) em uma carta ao Gabinete do Inspetor Geral (OIG) na quarta-feira.

O suposto tesouro de dados inclui comunicações por e-mail de um indivíduo, histórico de navegação e outras informações comportamentais, tudo sob demanda e sem mandado,

O senador pediu ao EIG que investigasse o Departamento de Segurança Interna e a compra e uso de tais registros pelo Departamento de Justiça. Ele citou um relatório que seu escritório recebeu de um denunciante militar sobre o Serviço de Investigação Criminal Naval (NCIS) comprando e usando dados de fluxo de rede do corretor de dados Team Cymru.

Os dados do Netflow incluem informações proprietárias normalmente disponíveis apenas para provedores de serviços de Internet e provavelmente estão sendo fornecidas sem o consentimento informado desses provedores – muito menos autorização judicial.

A própria investigação de Wyden sobre a alegação do denunciante pareceu revelar que o Comando Cibernético dos EUA, o Exército, o FBI e o Serviço Secreto também compraram os conjuntos de dados da empresa. Uma investigação da Motherboard descobriu que eles pagaram um total de US$ 3,5 milhões para usar a ferramenta Augury do Team Cymru, que supostamente pode acessar 93% do tráfego da Internet. Ele usa uma tecnologia chamada de dados de captura de pacotes (PCAP), que um profissional de tecnologia de segurança cibernética chamou de “tudo… não há mais nada para capturar, exceto o cheiro de eletricidade.”













Um porta-voz do Escritório de Informações da Marinha disse ao Motherboard que “O uso de dados de fluxo líquido pelo NCIS não requer um mandado”, alegando que a agência não havia usado o netflow para fins de investigação criminal – apenas para “vários propósitos de contra-inteligência”. As outras agências que supostamente compraram o Augury não responderam ao pedido de comentário do canal.

Por sua vez, o Team Cymru insistiu que sua ferramenta “não foi projetado para atingir usuários específicos ou atividade do usuário. A plataforma especificamente não possui informações do assinante necessárias para vincular os registros a nenhum usuário.” No entanto, estudos anteriores mostraram que são necessários relativamente poucos pontos de dados para desanonimizar indivíduos em um banco de dados, o que significa que mesmo o “amostragem limitada dos dados disponíveis” permite pode ser suficiente para desmascarar um indivíduo – e ter acesso à totalidade de sua existência online.