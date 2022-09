China alerta EUA sobre ‘atitude’ — CMIO

O ministro das Relações Exteriores Wang Yi diz que as relações com Washington estão em um momento crítico

Os EUA devem mudar sua atitude em relação à China para que as duas potências possam se dar bem no cenário mundial, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante uma reunião com seu colega norte-americano, Antony Blinken, em Nova York na sexta-feira.

“As relações China-EUA estão em um momento crítico e é urgente que ambos os lados estabeleçam uma maneira correta de os dois principais países se relacionarem em uma atitude responsável em relação ao mundo”, disse. Wang disse ao Blinken, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

Wang acrescentou que, ao se comprometer a defender Taiwan, Washington está minando a soberania da China e “enviando um sinal muito errado e perigoso.”

A China considera a ilha autônoma seu território e se opõe a qualquer forma de ajuda diplomática e militar estrangeira a Taipei. “A questão de Taiwan é assunto interno da China, e os EUA não têm o direito de interferir”, disse. disse Wang.

Esperamos que os EUA corrijam sua percepção da China… e parem de tentar lidar com os chineses a partir de uma posição de força.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, Blinken falou sobre a necessidade de manter linhas abertas de comunicação com Pequim e enfatizou que Washington está “comprometida em manter a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan, consistente com nossa política de ‘uma só China’ de longa data”.

A CNN citou um alto funcionário dos EUA descrevendo a conversa entre Wang e Blinken como “extremamente sincero, direto, construtivo e profundo.”

Falando à CBS News na semana passada, o presidente Joe Biden disse que os EUA defenderiam Taiwan no caso de uma invasão chinesa. No entanto, a Casa Branca mais tarde esclareceu que Washington continua a manter “ambiguidade estratégica” sobre o assunto.

No mês passado, a China protestou fortemente contra a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, que se tornou a autoridade de mais alto escalão dos EUA a fazer a viagem desde a década de 1990. Pequim retaliou lançando grandes exercícios militares ao redor da ilha.