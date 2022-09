EUA riscam Afeganistão da lista de aliados — CMIO

Joe Biden revogou o status de ‘grande aliado não-OTAN’ do país após a aquisição do Taleban em 2021

Os EUA acabaram com o status do Afeganistão como “grande aliado não-OTAN”, anunciou o presidente Joe Biden na sexta-feira. A medida ocorre um ano após a fracassada retirada militar dos Estados Unidos do país, quando o Talibã derrubou o governo apoiado pelo Ocidente em Cabul.

“Por meio deste, encerro a designação do Afeganistão como Grande Aliado Não-OTAN dos Estados Unidos para os propósitos da [Foreign Assistance] Lei e a Lei de Controle de Exportação de Armas”, escreveu Biden em um memorando ao secretário de Estado Antony Blinken, referindo-se à legislação que regulamenta as vendas militares estrangeiras e a ajuda econômica.

Os EUA designaram o Afeganistão como um importante aliado não-OTAN em 2012. O status indica que Washington tem um relacionamento próximo com o país e lhe proporciona certos benefícios no comércio de defesa e na cooperação de segurança. Isso não significa, no entanto, que os EUA seriam obrigados a proteger a nação de quaisquer ataques.













Como as coisas estão atualmente, os EUA têm mais de uma dúzia de grandes aliados não-OTAN em vários continentes, incluindo Austrália, Brasil, Israel, Japão, Kuwait e Nova Zelândia.

A decisão de Biden de rescindir a designação para o Afeganistão ocorre depois que o Talibã invadiu Cabul em agosto de 2021 e assumiu o controle da capital. A aquisição ocorreu depois que o governo Biden anunciou que encerraria a presença militar no país do Oriente Médio. Depois que o grupo islâmico assumiu o controle da cidade, os EUA concluíram a retirada de suas tropas, o que foi amplamente considerado como “caótico.”

De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), durante os 20 anos de presença militar internacional liderada pelos EUA no Afeganistão, que começou em 2001, Washington forneceu a Cabul quase US$ 73 bilhões em assistência de segurança. Ao mesmo tempo, segundo Biden, os EUA gastaram mais de US$ 2 trilhões no Afeganistão.