O chefe da Saxônia, Michael Kretschmer, diz que a alta atual dos preços está prejudicando a economia do país

O fornecimento de gás russo é crítico para a Alemanha e continuará assim no futuro próximo, apesar das tentativas de Berlim de diversificar suas fontes de energia, alertou o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer.

Em entrevista aos jornais pertencentes ao Funke Mediengruppe da Alemanha no sábado, Kretschmer disse: “Já estamos testemunhando que não podemos prescindir do gás russo.” O funcionário acrescentou que as sanções impostas por Berlim sobre a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia têm “contribuíram para esta situação de escassez.”

De acordo com Kretschmer, Berlim deve tentar garantir que continue recebendo gás russo após o término do conflito armado na Ucrânia. Ele acrescentou que os atuais preços exorbitantes do combustível estão arruinando a indústria alemã.

Como medida provisória para aliviar a situação, o governador da Saxônia sugeriu prolongar a vida operacional das três usinas nucleares da Alemanha, bem como reativar algumas das instalações existentes que haviam sido fechadas anteriormente.













De acordo com os planos atuais do governo alemão, duas das três usinas nucleares restantes devem ser mantidas em stand-by até meados de abril de 2023. No entanto, salvo qualquer alteração, todas as instalações nucleares serão desconectadas da rede alemã até o final deste ano.

O ministro-presidente da Saxônia continuou dizendo que a Alemanha não deve desistir de seus planos ambiciosos de se tornar neutra em relação ao clima, mas observou que um “novo rumo” é preciso. O governador explicou que os planos anteriores de usar “gás como tecnologia de ponte” aparentemente não vão se materializar.

Além de prolongar o uso de usinas nucleares, Kretschmer também sugeriu recorrer mais ao Catar como fornecedor de gás e também explorar o fornecimento doméstico de gás.