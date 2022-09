EUA dão um mau exemplo nesta agenda crucial da ONU — CMIO

O compromisso de Washington com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é menor que o de Cuba, de acordo com o último relatório anual

A Assembleia Geral das Nações Unidas iniciou sua 77ª sessão em 13 de setembro, com os líderes mundiais agora ocupando o centro do palco durante a Semana de Alto Nível, de 19 a 23 de setembro. À medida que o mundo passa por inúmeras crises que merecem a atenção da ONU, uma questão está sendo deixada de lado que preocupa profundamente a organização – os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados em 2015.

Os ODS são um grupo de 17 metas globais destinadas a ser um “projeto compartilhado de paz e prosperidade para as pessoas e o planeta, agora e no futuro”. Eles vão da redução da pobreza à educação de qualidade e devem ser alcançados até 2030. De acordo com as métricas da ONU, o mundo está aquém dessas metas elevadas e, de fato, não está mais progredindo pelo segundo ano consecutivo a partir de 2021 .

De acordo com o Relatório Anual de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a pontuação média do índice ODS diminuiu ligeiramente no ano passado “em parte devido à recuperação lenta ou inexistente em países pobres e vulneráveis. Múltiplas e sobrepostas crises de saúde e segurança levaram a uma reversão no progresso dos ODS,” e algumas questões específicas, como a eliminação da pobreza, ainda estão abaixo dos níveis pré-pandêmicos.













O relatório também revelou outra coisa interessante. Em 2021, o país mais rico do mundo, os EUA, caiu para o número 41 no índice ODS em 74,6. Tomou nota particular dos EUA como um dos poucos países do G20 que “exibem o menor apoio à Agenda 2030 e aos ODS”. Ele também disse que os EUA são um dos poucos estados membros da ONU a nunca enviar uma Revisão Nacional Voluntária (VNR), que se destina a que os governos compartilhem conhecimento e insights com a comunidade global sobre desenvolvimento.

Os EUA pontuaram muito abaixo de seus pares de alta renda na Europa e, na verdade, ficaram um lugar abaixo de Cuba, o que é irônico, dado o fato de que Washington impôs um embargo e sanções de décadas à nação insular por questões de direitos humanos. Mas de acordo com este relatório, Cuba está fazendo mais para ajudar seus cidadãos a ter uma vida melhor do que o Tio Sam.

O relatório não destaca os EUA por seu desempenho medíocre na facilitação dos ODS – então aqui estão alguns exemplos.

Começando com a meta número um, Sem Pobreza, podemos ver pelos dados do National Census Bureau que a pobreza aumentou pela primeira vez em 2020 para 11,4% após cinco anos de declínio consecutivo. Isso ocorreu provavelmente devido à pandemia de Covid-19 e à subsequente incapacidade do governo de ajudar as famílias a enfrentar a tempestade econômica forçada pelo fechamento de negócios.

O American Rescue Plan, um de uma série de contas de ajuda pandêmica, instituiu um crédito fiscal temporário para crianças que veio na forma de pagamentos mensais de até US$ 300 para crianças menores de seis anos. A Universidade de Columbia publicou um relatório de análise de redução da pobreza em 2021 que projetou que o número de crianças vivendo na pobreza diminuiria em 51,1% devido a medidas de alívio, incluindo o Child Tax Credit. O Congresso não aprovou o crédito permanentemente, o que significa que expirou e mais do que provavelmente renunciou a milhões de crianças à pobreza.













Vamos dar uma olhada no ODS número seis, Água Limpa e Saneamento. Várias cidades dos EUA ganharam manchetes internacionais por causa da água impura. Costumava ser Flint, Michigan, que tinha água marrom e intragável por vários anos, e agora é Jackson, Mississippi. A cidade do sul da América é a região mais recente atingida pela infraestrutura em ruínas do país que é, em alguns casos, inadequada para a vida humana básica. (Enquanto isso, o estado do Mississippi está envolvido em um dos piores escândalos de fraude de subsídios de bem-estar da memória recente).

Falando em infraestrutura, se olharmos para o número 13, Ação Climática, uma avaliação amplamente divulgada pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) do final do ano passado detalhou como a infraestrutura do país está despreparada para as mudanças climáticas. Também afetará fortemente as minorias.

Enquanto isso, a Suprema Corte em 30 de junho derrubou um regulamento hipotético da EPA que limitaria as emissões de carbono para usinas de energia existentes, o que limita a capacidade da agência de agir sobre o clima e representa uma séria ruptura na tradição legal americana. Isso é um sucesso para o número 16, sobre Paz, Justiça e Instituições Fortes.

Cada ODS está sendo minado pelos EUA, demonstrando quão pouco Washington leva a sério esses nobres objetivos. Nem mesmo para discutir as maneiras pelas quais os EUA e seus pares de alta renda têm impactos negativos na capacidade de desenvolvimento de outros países, e o relatório deste ano observa isso; A falta de compromisso do Tio Sam com o desenvolvimento sustentável está dando um mau exemplo para o mundo.