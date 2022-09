Governo do Reino Unido quer que a polícia se concentre no crime, não na diversidade — CMIO

A nova secretária do Interior britânico, Suella Braverman, criticou na sexta-feira a polícia por gastar muito tempo em “diversidade e Inclusão,” e instou os oficiais a se concentrarem no combate ao crime.

Em carta aberta aos chefes de polícia da Inglaterra e do País de Gales, o ministro afirmou que “há uma percepção de que a polícia teve que gastar muito tempo em gestos simbólicos, do que realmente lutando contra criminosos.”

“Isso deve mudar. As iniciativas sobre diversidade e inclusão não devem ter precedência sobre o policiamento do senso comum”, disse Bravermann.

A ministra do Interior enfatizou que ela, assim como a primeira-ministra Liz Truss, espera que a aplicação da lei “reduzir homicídios, violência grave e crimes de bairro em 20%”. Braverman também pediu “um foco renovado” na abordagem de drogas, roubo de veículos, vandalismo e pichações.













“Estou profundamente preocupado com os níveis atuais de casos que estão sendo investigados e depois convertidos em acusações e processos subsequentes”. Braverman observou.

Enquanto isso, ela se comprometeu a apoiar a polícia entregando mais 20.000 policiais e “investindo centenas de milhões em 2022-23.”

A carta do ministro ecoou as conclusões de uma pesquisa realizada pela organização More in Common no mês passado, que revelou que “o público foi quase duas vezes mais propenso a concordar do que discordar com a afirmação de que ‘a polícia está mais interessada em ser acordada do que em resolver crimes’.”

Os autores do relatório se referiram a um vídeo controverso twittado pela polícia de Lincolnshire em agosto, mostrando policiais realizando a Macarena em um evento do Orgulho LGBTQ+.

Em maio, o superintendente James Sutherland foi criticado nas redes sociais por usar um capacete de arco-íris em apoio a uma campanha anti-homofobia em Cambridge.

Ajoelhar-se por policiais em apoio ao movimento Black Lives Matter também tem sido objeto de controvérsia.

Enquanto isso, nos últimos anos, as forças policiais, e a Scotland Yard em particular, foram criticadas por lidar com várias investigações criminais de alto perfil, bem como pelo aumento de ataques de rua e crimes com faca. Os problemas dentro das fileiras da polícia foram destacados em um relatório bombástico de fevereiro do Escritório Independente de Conduta Policial. O cão de guarda disse à Scotland Yard que tome medidas imediatas para erradicar o racismo e o bullying nas fileiras e treinar oficiais sobre o uso apropriado das mídias sociais.