Ford forçada a estacionar milhares de veículos inacabados – mídia – CMIO

A escassez de peças teria levado a empresa a deixar caminhões em uma antiga pista da NASCAR

A Ford Motor Co. continua a ser atormentada pela falta de peças, tanto que a maior montadora dos Estados Unidos recorreu ao estacionamento de milhares de picapes inacabadas em uma antiga pista da NASCAR em Kentucky.

Imagens postadas on-line pretendem mostrar enormes estacionamentos no Kentucky Speedway em Sparta, Kentucky, congestionados com fileiras e mais fileiras de novos caminhões Ford. Os meios de comunicação automotivos, como o The Drive, relataram esta semana que os veículos escondidos são caminhões parcialmente acabados que não podem ser concluídos ou enviados aos clientes porque certas peças não estão disponíveis.

A Ford aparentemente começou a transportar caminhões para a pista no final de agosto. The Drive postou fotos de satélite da instalação de 24 de agosto a 19 de setembro, mostrando estacionamentos anteriormente vazios cheios de veículos.

As principais montadoras têm lutado desde o ano passado com a escassez prolongada de chips de computador. As deficiências de peças da Ford são generalizadas, variando de motores de limpador de pára-brisa a sistemas de infoentretenimento. De fato, o Wall Street Journal informou na sexta-feira que a empresa ainda tem escassez de seus icônicos “azul oval” crachás e as placas de identificação dos modelos dos veículos.

A Ford anunciou no início desta semana que tinha até 45.000 veículos inacabados em estoque que não seriam concluídos até o final de setembro por causa da falta de peças. A empresa acrescentou que seus custos no terceiro trimestre seriam cerca de US$ 1 bilhão acima do planejado por causa da inflação galopante.













A produção da Ford sofreu um backup semelhante em um ponto do ano passado, quando armazenou alguns veículos no Kentucky Speedway. O The Drive informou que a empresa se voltou para outros locais de transbordamento para seus veículos inacabados, incluindo uma fábrica de munição fechada em Charlestown, Indiana, a cerca de 40 quilômetros da fábrica da Ford em Louisville, Kentucky. A fábrica de Louisville produz modelos como o Ford Escape e os utilitários esportivos Lincoln Corsair.

A situação do autódromo reflete não apenas as falhas contínuas nas cadeias de suprimentos dos EUA, mas também o declínio da NASCAR. A pista de 87.000 lugares foi inaugurada em junho de 2000, perto do auge da popularidade da NASCAR, mas foi retirada do circuito de corrida em 2020. Uma vez apontada como o esporte profissional de crescimento mais rápido da América, a NASCAR sofreu declínios acentuados no público e nas classificações de televisão desde 2006 .

Os clientes tiveram que esperar em longas listas de espera para alguns modelos da Ford, como a picape elétrica F-150 Lightning. No mês passado, a Ford anunciou aumentos de preço de até US$ 8.500 para o Lightning.