Chanceler da China faz alerta a Blinken sobre situação de Taiwan

“Uma solução pacífica é incompatível com o separatismo e com a ‘independência de Taiwan’. Quanto mais desenfreadas forem as atividades de ‘independência de Taiwan’, menos provável será uma solução pacífica. Para realmente manter a paz em todo o Estreito de Taiwan, devemos claramente nos opor e parar qualquer comportamento de ‘independência de Taiwan'”, diz o comunicado.