Seul diz que Pyongyang pode efetuar teste de míssil balístico lançado de submarino nos próximos dias

Militares sul-coreanos detectaram atividades na Coreia do Norte que sugerem que ela pode estar se preparando para disparar um míssil balístico lançado por submarino (SLBM) em sua costa leste, disseram autoridades neste sábado (24) citadas peloa Yonhap.

“Estamos monitorando de perto as instalações e atividades relacionadas ao SLBM da Coreia do Norte e mantendo uma postura de prontidão completa”, disse um oficial militar.

De acordo com a agência coreana, os militares detectaram preparativos esta semana em Sinpo, província de Hamgyong do Sul, no país norte-coreano.