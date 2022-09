Italianos vão às eleições gerais no outono pela primeira vez em 100 anos

ROMA, 25 de setembro – RIA Novosti, Alexander Logunov. Hoje, Hoje, mais de 46 milhões de cidadãos italianos terão a oportunidade de votar nas eleições gerais antecipadas para o parlamento, que ocorrerão no outono pela primeira vez em mais de cem anos. E se em 1919 a época da sua posse foi ditada pelo fim da Primeira Guerra Mundial, agora o calendário inusitado foi fruto de uma crise governamental de verão e ainda mais inesperada, devido à qual a atual legislatura terminou antes do previsto.

Após a votação, o parlamento do país será reduzido em um terço: em setembro de 2020, os italianos em referendo defenderam a redução do número de parlamentares de quase mil para 600: a Câmara dos Deputados terá 400 deputados e o Senado – 200 De acordo com as previsões, o comparecimento deve ser de 65 a 70 por cento dos eleitores. Para entrar no parlamento, um partido individual precisa receber mais de três por cento dos votos. Para coalizões, esse limite mínimo chega a dez por cento.

18 de julho, 08:00 Rússia muda novamente o governo italiano

Por que Draghi saiu

A dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições provocaram a renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi e seu gabinete. A crise, pela qual a legislatura terminou seis meses antes do previsto, foi causada por atritos na ampla coalizão de forças políticas que o apoiaram em fevereiro de 2021.

A contagem regressiva para os últimos dias do governo Draghi pode ser iniciada a partir de junho deste ano, quando o Movimento 5 Estrelas, uma das principais forças do parlamento italiano, passou por uma cisão. Uma de suas razões foi uma discussão acalorada sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia, cuja continuação foi contestada pelo líder do “Movimento” e antecessor de Draghi na presidência, Giuseppe Conte. Como resultado, um dos fundadores da organização , o ministro das Relações Exteriores Luigi Di Maio, deixou as fileiras dos “cinco estrelas”, que acusou a liderança do D5Z de se desviar dos princípios da solidariedade atlântica. Junto com ele, saíram várias dezenas de parlamentares, que criaram seu próprio grupo de deputados.

Após a cisão, o “Movimento” deixou de ser a maior força política no parlamento, e dentro dele tomou forma a insatisfação com o rumo político do governo Draghi, o que resultou em uma lista de demandas para a implementação de itens do programa. Isso fez com que o governo levantasse a questão da confiança no Senado, na qual não só o Movimento se recusou a votar, mas também representantes da bandeira de direita da coalizão governista – os partidos Liga e Avante, Itália. Apesar de o Conselho de Ministros ter recebido confiança no parlamento, Draghi declarou a cessação da existência da “maioria nacional” e apresentou uma carta de demissão ao presidente do país. Sergio Mattarella, por sua vez, disse que não havia perspectivas para a formação de uma nova maioria e em 21 de julho assinou um decreto dissolvendo o parlamento, convocando eleições para 25 de setembro.

Campanha Tik Tok

A campanha eleitoral que acaba de ser aberta ocorreu em meio ao calor do verão e à temporada de festas. Analistas locais acreditam que, sem dúvida, ficará na história italiana como um dos mais chatos e esparsos.

“A campanha eleitoral tornou-se uma tragicomédia de verão”, escreveu o jornal il Foglio.

Talvez por causa do calor de 40 graus, que dificilmente funcionou para atrair público nas ruas, as festas italianas se voltaram para uma nova ferramenta para aumentar a popularidade. Um a um, líderes de forças políticas desembarcaram no TikTok em busca, sobretudo, de jovens eleitores. O interesse por eles tornou-se especialmente grande depois que os italianos de 18 a 25 anos receberam o direito de votar nas eleições para o Senado no final do ano passado.

As atuações mais marcantes no serviço para adolescentes foram os vídeos do líder de 85 anos do “Avante, Itália” Silvio Berlusconi, que, por exemplo, contou uma piada sobre um voo com Biden e Putin com falta de pára-quedas, mostrou seu cachorro ou convocou as mulheres italianas a votar em si mesmas, porque “sempre caçaram por seu amor”. A busca dos partidos por um novo público, no entanto, não parece promissora, até porque, de acordo com as últimas pesquisas, 84% dos eleitores acreditam que nenhuma força política está envolvida nas questões da juventude. No final de agosto, apenas 48% dos jovens eleitores declararam seu desejo de ir às urnas na faixa etária abaixo de 35 anos. Isso foi confirmado indiretamente pelas marchas climáticas do movimento Fridays For Future que aconteceram dois dias antes das eleições, cujos participantes acusaram o governo de não dar atenção às questões ambientais. Basta dizer que em Roma a coluna passou por trás de uma enorme faixa “Vocês pedem nossos votos, mas ignoram nossa voz”.

24 de julho, 08:00 Os governos europeus caíram pela liberdade

Favoritos e agenda

As pesquisas, a última das quais foram realizadas em 9 de setembro, chamaram a coalizão de centro-direita de favorita para a próxima votação. A aliança dos Irmãos da Itália, Liga e Fortuna Itália pode contar com 45-47 por cento dos votos, o que deve dar-lhe a oportunidade de formar uma maioria estável para formar um governo. melhor resultado no início de setembro mais de 24 por cento), e seu líder, George Meloni, segundo analistas locais, tem grandes chances de se tornar em breve primeiro-ministro do país, tornando-se a primeira mulher neste cargo.

O aumento da popularidade dos Irmãos, que conquistaram pouco mais de quatro por cento dos votos nas eleições de março de 2018, deve-se à sua contínua oposição aos três governos formados ao longo dos anos. Especialistas entrevistados pela RIA Novosti concordaram que o partido de direita atraiu um eleitorado decepcionado com o rumo não apenas de seus aliados mais próximos da Liga e do Avante, Itália, mas representantes do Movimento 5 Estrelas. Como explicou Damiano Palano, professor de ciência política da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, a “transfusão” da direita a posições mais extremas se refletiu paradoxalmente na natureza contida da campanha eleitoral de Giorgi Meloni. O leitmotiv de seus discursos foi um apelo aos parceiros europeus e americanos com um apelo para que não tenham dúvidas sobre as opiniões da direita sobre a escolha geopolítica da Itália e seu compromisso com os valores euro-atlânticos. É por isso que os Irmãos da Itália, que passaram toda a legislatura na oposição, apoiaram plenamente a linha do governo de Mario Draghi de apoio integral à Ucrânia e sanções anti-russas.

“Paradoxalmente, o partido que estava na oposição deve agora reafirmar constantemente a linha de política externa do governo anterior e reduzir a ansiedade no exterior, principalmente da UE, da OTAN e dos Estados Unidos. No entanto, há quatro meses, sua força consistia em criticar Draghi e seu curso. Este é o preço que os Irmãos e seu líder devem pagar para entrar no governo”, disse Palano.

Outras características distintivas desta campanha eleitoral foram a ausência do tema agudo da crise energética e a quase total unanimidade sobre a questão da crise ucraniana.

13 de setembro, 15h35 em todo o mundo Especialista: Eleições na Itália podem mudar o equilíbrio de poder na Europa

O tema do conflito emergiu constantemente durante a campanha, e todos os participantes da corrida eleitoral confirmaram em uníssono seu apoio a Kyiv e a condenação das ações da Rússia. A única voz que sai desse coro é a posição do Movimento 5 Estrelas e seu líder Giuseppe Conte, que invariavelmente expressa dúvidas sobre a necessidade de enviar mais carregamentos de armas italianas para a Ucrânia.

Quanto à energia, os programas eleitorais dos partidos nesta questão foram construídos em torno do apoio ou posterior rejeição de usinas nucleares, bem como a construção de terminais flutuantes de processamento de GNL. E embora todas as partes compartilhem a necessidade de abandonar o gás russo, a crise nas tarifas de energia, com seu crescente peso sobre a população, segundo observadores, teve pouco efeito na agenda geral. Segundo Palano, os partidos nas semanas que antecederam a votação discutiram o que “o governo Draghi deveria fazer para facilitar o pagamento de suas contas aos italianos”.

“Agora eles estão enfrentando uma questão que não tem muito espaço para resolver. Se os preços da energia subirem, eles podem ter que recorrer ao racionamento, e isso afetará a economia e a vida privada das famílias. O próximo governo, provavelmente formado por forças de direita, terá grandes problemas, porque ele terá que arcar com o peso dessa emergência. E não sei se ele conseguirá ficar de pé e sobreviver”, disse o professor da universidade de Milão.

19 de setembro, 17:07 Revolta do pão prevista na Itália

Peppa Pig?!

A campanha eleitoral, é claro, não foi isenta de escândalos e disputas. Se levarmos em conta as constantes censuras aos “Irmãos da Itália” por seu passado “pós-fascista” e “simpatia” por ideias de extrema-direita, então o tópico que elevou muito o grau da corrida eleitoral foi a história associada a a publicação pelo Departamento de Estado dos EUA do relatório sobre o “financiamento secreto” da Rússia de políticos estrangeiros.

Nos Apeninos, essa informação causou uma verdadeira tempestade: os principais partidos políticos imediatamente fizeram acusações mútuas de receber dinheiro de Moscou, ameaçaram oponentes com processos por difamação e exigiram que o conteúdo do relatório fosse divulgado. Ao mesmo tempo, o fato de o documento americano ser datado de 2017 parece ter escapado à atenção dos participantes dessa discussão.

O motivo de arrumar uma palheta foi até a série “Peppa Pig”, onde um certo personagem recebeu duas mães. A série animada infantil lançou uma polêmica contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção por casais LGBT, aos quais, por exemplo, Meloni e seus “Irmãos” se opõem.

A última troca de críticas aconteceu no palco da Piazza del Popolo, em Roma, onde aconteceram em um dia os comícios finais da coalizão de centro-direita e do Partido Democrata, a força dirigente da esquerda. Vale ressaltar que, se na manifestação da direita o tema da Rússia e do conflito ucraniano praticamente não soou, exceto talvez no contexto de demandas para criar um fundo da UE para compensar as consequências das sanções anti-russas, então a esquerda prestou atenção às críticas à política russa em quase todos os discursos.

23 de setembro, 17:40 Itália ameaçou “repensar a Europa” após declaração do chefe da CE

Como será e onde

As eleições de domingo serão realizadas sob um sistema eleitoral misto, em que três oitavos (cerca de 37,5 por cento) dos parlamentares são eleitos por um sistema majoritário em círculos eleitorais uninominais. Os demais são eleitos com base na representação proporcional nas listas partidárias. Tal mecanismo estimula os partidos a se unirem em torno de um candidato que deve prevalecer sobre os demais.

O eleitor, estando em frente à urna, receberá duas cédulas de cores diferentes para ambas as câmaras. Eles fornecem listas de candidatos para um círculo eleitoral uninominal específico. Sob o nome de cada um deles, serão indicados os símbolos do partido ou coligação de partidos do qual ele é indicado. Por sua vez, em frente a cada emblema há uma lista de candidatos que vão às urnas de acordo com a lista do partido. O procedimento correto de votação é construído em torno da proibição do apoio simultâneo de um candidato e de uma coligação que não o nomeou. Em uma palavra, uma cédula em que o eleitor expressou apoio a um político de direita e, ao mesmo tempo, a um partido de esquerda, será inválida.

As assembleias de voto estarão abertas das 07:00 às 23:00 de domingo. A contagem dos votos começa imediatamente após o seu encerramento. Esses votos serão complementados por cédulas de cinco milhões de italianos que vivem no exterior. Os resultados da primeira pesquisa de boca de urna são esperados para depois das 23h, mas os primeiros resultados oficiais ocorrerão mais perto da manhã de domingo. A primeira reunião do parlamento da nova convocação está marcada para 13 de outubro.

Apesar das classificações da direita, os analistas políticos locais estão cautelosos quanto à sua chegada ao poder. Eles são impedidos de tais avaliações pelo infeliz precedente de 2018, quando os principais partidos de centro-direita obtiveram cerca de 37% dos votos, mas não conseguiram formar um novo governo italiano.