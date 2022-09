Confiança do consumidor do Reino Unido bate recorde – estudo – CMIO

A confiança do consumidor do Reino Unido caiu para seu nível mais baixo desde que os registros começaram em 1974, em meio a profundas preocupações com finanças pessoais e a economia nos próximos 12 meses, segundo um estudo do grupo de pesquisa GfK.

De acordo com o relatório, divulgado na sexta-feira, o índice de confiança caiu cinco pontos para -49 neste mês, pior do que as projeções anteriores dos economistas. A leitura marcou a quarta nova baixa nos últimos cinco meses, com todas as medidas mais uma vez severamente deprimidas.

As maiores quedas foram nas finanças pessoais no ano seguinte, que caiu nove pontos, e na confiança na economia no ano seguinte, que caiu oito pontos.

O índice de poupança também caiu, ficando 11 pontos abaixo do mesmo período do ano passado.

“Os consumidores estão cedendo sob a pressão da crescente crise de custo de vida do Reino Unido, impulsionada pelo rápido aumento dos preços dos alimentos, contas domésticas de combustível e pagamentos de hipotecas”. disse o diretor de estratégia de clientes da GfK, Joe Staton.

“Eles estão se perguntando quando e como a situação vai melhorar. O mini-orçamento de hoje e a agenda de longo prazo para impulsionar a economia e ajudar a reequilibrar as finanças domésticas serão a primeira grande oportunidade de alcançar essa melhoria. Será também um grande teste para a popularidade do novo governo de Liz Truss,” ele explicou.

O relatório vem como a inflação do Reino Unido está pairando em torno de números de dois dígitos, e espera-se que suba mais nos próximos meses. Atualmente, está quase cinco vezes acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra, em 9,9%.

