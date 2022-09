Bélgica fecha reator nuclear apesar de ameaça de crise energética no país

No entanto, Annelies Verlinden, ministra do Interior da Bélgica, pediu à FANC no mesmo dia (21) para adiar o fechamento do Doel 3 “com segurança”, em meio a temores de uma crise no fornecimento de energia na Europa devido a sanções antirrussas. Em resposta, a organização disse que o pedido de Verlinden “não era um sinal de boa governança”, apesar de assegurar que “não poderia garantir que um cenário tardio e despreparado não representasse um risco para a segurança nuclear”.