Preços da lenha na França disparam – mídia — CMIO

A crescente demanda antes do inverno está elevando o custo do aquecimento com recursos renováveis, relata a BFMTV

O preço da lenha na França continuou a crescer, subindo uma média de 10% em relação a junho, já que as famílias estocam suprimentos mais cedo do que nunca neste ano, informou o canal BFMTV na sexta-feira.

De acordo com o relatório, o custo atualmente é de cerca de € 90 (US$ 87) por metro cúbico. A demanda saltou 50% nos últimos dois meses em termos anuais.

O boom na demanda causou atrasos significativos na entrega, com a expectativa de que os consumidores esperassem de três a cinco meses a partir da data do pedido. No entanto, “em um cenário ruim, alguns clientes podem não receber seus pedidos”, ele avisou.

Os produtores indicaram que podem limitar as entregas a um metro cúbico de lenha por domicílio se não puderem atender à demanda.

“As pessoas estão se preparando para o inverno loucamente com antecedência em comparação com os anos anteriores”, o grupo nacional de profissionais de pellets de madeira Propellet France afirmou na semana passada. “Sempre há um atraso no tempo que o setor leva para se firmar e aumentar sua capacidade de produção. A oferta é limitada em comparação com a demanda”, explicou.

Os franceses estão migrando para lenha e pellets como forma alternativa de aquecer suas casas em meio ao aumento dos preços da energia. A corrida ocorre quando o regulador de energia do país, CRE, alertou que residências particulares podem enfrentar quedas de energia neste inverno no caso de geadas severas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT