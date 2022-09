Argentina critica 'provocação' em competição britânica com nome inglês das ilhas Malvinas

As ilhas Malvinas foram governadas pela Argentina de 1829 a 1833, quando nesse último ano o Reino Unido capturou o arquipélago e expulsou as forças do país sul-americano. Em 1982 a Argentina ocupou temporariamente as ilhas, mas o Reino Unido enviou forças em resposta e venceu a Guerra das Malvinas, decidindo sua soberania a favor de Londres.