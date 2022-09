Na ONU, Venezuela apoia proposta do México para negociar paz entre Rússia e Ucrânia

O México apresentou em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU uma proposta de mediação para o conflito na Ucrânia, que incluiria uma coalizão de países a fim de intermediar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

Ambas as regiões, além de Kherson e Zaporozhie, estão passando por referendos para que a população decida se as localidades devam ser integradas à Federação da Rússia .

“Rejeitamos todas as provocações militares e sanções econômicas que foram tomadas contra a Rússia (…) considerando que longe de aumentar a paz, elas aumentam o fogo do conflito”, disse o ministro das Relações Exteriores venezuelano.

Faría também endossou a Argentina, que reivindica as Ilhas Malvinas, atualmente sob controle do Reino Unido.

Após o início da operação russa na Ucrânia, vários países adotaram sanções contra Moscou, incluindo a desconexão parcial da Rússia do sistema SWIFT (sigla em inglês para Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais), o fechamento do espaço aéreo para as companhias aéreas russas e a paralisação das reservas internacionais do seu banco central.