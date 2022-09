Lavrov: Rússia espera que Turquia e ONU consigam remover obstáculos à exportação russa de grãos

De acordo com Lavrov, o grão russo desempenha um papel incomensuravelmente maior do que o grão ucraniano.

“Agora esperamos que tanto o secretário-geral da ONU quanto o lado turco, já que são partes do acordo, consigam que europeus e americanos removam os obstáculos que mencionei para a implementação da parte russa do acordo”, disse Lavrov, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O chanceler acrescentou que 300 mil toneladas de fertilizantes estão retidas nos portos europeus, e as empresas russas estão dispostas a abrir mão dos direitos sobre esses fertilizantes para que possam ser enviados para países em desenvolvimento necessitados.

“Eles anunciaram que a Otan está comprometida com a segurança do Indo-Pacífico, o que significa que a próxima linha de defesa da Otan será traçada no Mar da China Meridional. Não tenho dúvidas sobre isso”, disse ele a repórteres.