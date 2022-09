O ex-primeiro-ministro do Reino Unido elogiou o Vladimir errado em meio a uma demonstração rotineira de fidelidade ao presidente ucraniano Zelensky

O deputado conservador britânico e ex-primeiro-ministro Boris Johnson acidentalmente elogiou o presidente russo Vladimir Putin por seu “liderança inspiradora” durante um debate na Câmara dos Comuns na quinta-feira antes de perceber seu erro e substituir seu Vladimir preferido, o presidente ucraniano Zelensky.

“Graças ao heroísmo das forças armadas ucranianas, em parte graças às armas que nos orgulhamos de oferecer, felicito meu nobre amigo por sua descrição do trabalho das forças armadas do Reino Unido, as armas que estamos enviando, a lista enorme”, começou Johnson, antes de errar. “Obrigado também, é claro, à liderança inspiradora de Vladimir Putin – liderança inspiradora de Vladimir Zelensky, me perdoe…” enquanto seus colegas deputados riram.

Enquanto Johnson declarou, “Não tenho dúvidas de que os ucranianos vão ganhar”, ele também sugeriu que Londres jogasse ainda “mais ajuda militar” e “mais apoio econômico,” apenas para ter certeza. “Se Putin vai dobrar sua agressão, então devemos dobrar nossa defesa dos ucranianos,” ele disse.

Sob nenhuma circunstância, ele enfatizou, Kiev deveria ser encorajada a “trocar terras pela paz” de uma forma que permitiria que o gás russo voltasse a fluir para a Europa. Os preços do gás em todo o continente e no Reino Unido bateram recordes repetidamente nas últimas semanas, já que a Rússia reduziu drasticamente a quantidade de combustível que envia para o oeste, culpando a crescente lista de sanções do bloco a Moscou por criar dificuldades técnicas e políticas intransponíveis.

Enfrentando uma recessão total, o Reino Unido reverteu a proibição de fracking para gás de xisto, declarando o fornecimento de energia do país um “prioridade absoluta” que aparentemente supera o dano ambiental causado pelo processo.