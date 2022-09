De acordo com o jornal alemão Der Spiegel, o Partido Democrático Livre (FDP) de Buschmann e os Verdes – dois membros da ‘coalizão de semáforos’ no poder – propuseram conceder asilo aos russos que fogem da convocação.













O ex-general estoniano e agora membro do Parlamento Europeu, Riho Terras, denunciou a ideia como “loucura total”, Contudo.

“Os países europeus não devem criar uma situação em que dezenas de milhares de homens russos cheguem à União Europeia como uma massa descontrolada. Isso seria muitas vezes pior do que a crise de refugiados de 2015, quando a então chanceler da Alemanha, Angela Merkel, convidou todos os refugiados para a Alemanha”. Terras disse na quinta-feira, de acordo com o The Baltic Times.

provocadores russos e “homenzinhos verdes” poderia estar escondido na multidão, argumentou Terras, chamando o conflito atual de “guerra iniciada pela Rússia contra a União Europeia, a OTAN e o Ocidente”. Russos que discordam de seu governo “deve lutar em casa para que a Rússia se torne um estado normal e democrático que respeite o direito internacional”. ele adicionou.

Estônia, Letônia e Lituânia – ex-repúblicas bálticas da União Soviética, agora Estados membros da UE e da OTAN – já descartaram a concessão de refúgio a qualquer russo, citando “razões de segurança.” Os estados bálticos servem atualmente de base para vários países financiados pelo Ocidente. “sociedade civil” e grupos de oposição, buscando uma mudança de governo na Rússia e na Bielorrússia.