Os novos materiais de treinamento da força pretendem convencer os cadetes de que a diversidade é literalmente sua força

“Diversidade e Inclusão” vai ser “crítico” para combater as guerras do futuro, a Força Aérea dos EUA está ensinando seus cadetes, de acordo com uma apresentação de slides vista pela Fox News Digital na quarta-feira.

A apresentação, intitulada “Diversidade e Inclusão: O que é, por que nos importamos e o que podemos fazer”, deve criar “campeões de dignidade e respeito para promover um clima inclusivo na Ala dos Cadetes”, segundo a academia que propôs o programa no ano passado. Os slides incentivam os cadetes a substituir a linguagem de gênero por “centrado na pessoa” falar e abraçar a diversidade como um “prioridade institucional.”

Os cadetes devem evitar usar a palavra ‘N’, entre outros termos sensíveis, incluindo ‘terrorista’. O programa é declarado um “espaço seguro” no início do treinamento, com os cadetes incentivados a compartilhar seus segredos sob o raciocínio de que “o que é dito aqui, fica na sala.”













A formação em diversidade e inclusão é fundamental para os cadetes”eficácia de combate“precisa inovar” é “crítico.”

Os republicanos frequentemente criticam as iniciativas de despertar nas forças armadas. O veterano e representante da Flórida Mike Waltz sugeriu que, em vez de inclusão, a Força Aérea deveria se preocupar com “as macroagressões contra a América que estão acontecendo em todo o mundo.”

Os EUA estão em guerra há 227 de seus 245 anos de existência oficial, tendo entrado em apenas três desses conflitos em resposta a ataques de um estado oponente em seu solo.