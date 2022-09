Entrevista do líder iraniano cancelada com lenço na cabeça – CNN – CMIO

“Eu educadamente recusei. Estamos em Nova York, onde não há lei ou tradição sobre lenços de cabeça”, disse. Amanpour escreveu, acrescentando “Apontei que nenhum presidente iraniano anterior exigiu isso quando os entrevistei fora do Irã.”

O âncora da CNN afirmou que o assessor “deixou claro que a entrevista não aconteceria se eu não usasse um lenço na cabeça”, dizendo que era um “questão de respeito” dado o atual “situação no Irã” – aparentemente referindo-se aos recentes protestos pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que foi detido em Teerã por usar uma “impróprio” hijab antes de sua misteriosa morte sob custódia.

Amanpour disse que planejava perguntar a Raisi sobre a morte da mulher e as manifestações acaloradas que se seguiram, mas insistiu que ela “não podia concordar com esta condição sem precedentes e inesperada” em relação à cobertura da cabeça e, portanto, “foi embora.”

O escritório de Raisi ainda não comentou o incidente ou confirmou a versão dos eventos de Amanpour.

Embora o hijab – um lenço de cabeça frequentemente usado por mulheres muçulmanas que vem em uma variedade de formas e formas – seja obrigatório no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, Amanpour disse que entrevistou todos os presidentes iranianos desde 1995 e nunca foi convidada a usar uma cabeça cobrindo fora do próprio Irã. Ela vestiu um hijab para algumas entrevistas no exterior no passado, no entanto, como uma reunião com o ministro do Interior afegão Sirajuddin Haqqani em Cabul no início deste ano, em que ela usava um lenço folgado.