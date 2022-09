EUA alertaram privadamente a Rússia sobre armas nucleares – WaPo – CMIO

As mensagens da Casa Branca são intencionalmente nebulosas para deixar o Kremlin desconfortável com a pior opção, informou o canal

Os Estados Unidos vêm alertando privadamente a Rússia sobre as graves consequências caso Moscou recorra a armas nucleares no conflito na Ucrânia, informou o Washington Post nesta quinta-feira. De acordo com autoridades americanas citadas pelo canal, o governo Biden optou por manter sua mensagem sobre o assunto deliberadamente vaga.

As fontes do Post observaram que a comunicação com Moscou sobre a questão nuclear está em andamento nos últimos meses. Enquanto as autoridades dos EUA se recusaram a dizer quem entregou as mensagens e sobre o que exatamente elas tratavam, a imprecisão pretende cultivar “ambiguidade estratégica” e deixar o Kremlin adivinhando como os EUA responderiam se a Rússia implantasse armas nucleares.

Enquanto isso, o veículo observa que também não está claro se Washington estava em contato com Moscou desde quarta-feira, quando o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização militar parcial e prometeu usar “todos os meios” necessária para defender a integridade territorial do país face às ameaças externas.

No entanto, autoridades dos EUA indicaram que não havia sinais de que a Rússia estivesse movendo seus ativos nucleares para se preparar para um ataque nuclear, segundo o Washington Post.













Na quinta-feira, Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, disse que Moscou poderia usar armas nucleares para defender seu território, incluindo as repúblicas de Donbass e as regiões de Zaporozhye e Kherson, caso decidam se juntar à Rússia.

O relatório sobre os alertas nucleares de Washington vem depois que, na semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, alertou a Rússia de que, se ela usar armas de destruição em massa na Ucrânia, enfrentaria duras consequências e se tornaria uma ameaça global.pária.”

Em meados de agosto, no entanto, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, rejeitou as alegações de que Moscou poderia usar armas nucleares no país vizinho como “absurdo”, dizendo que não há alvos na Ucrânia que justifiquem isso.

A atual doutrina nuclear da Rússia permite o uso de armas nucleares no caso de um primeiro ataque nuclear em seu território ou infraestrutura, ou se a existência do estado russo for ameaçada por armas nucleares ou convencionais.