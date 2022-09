Doenças sexualmente transmissíveis ‘fora de controle’ nos EUA – autoridades – CMIO

As autoridades de saúde estão soando o alarme sobre a rápida disseminação, pedindo medidas rápidas de prevenção

As autoridades de saúde dos EUA pediram novos esforços de prevenção e tratamento, já que o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis, que incluem gonorreia e sífilis, disparou nos últimos anos.

Falando em uma conferência médica no início desta semana, o Dr. Leandro Mena do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) afirmou que era “imperativo” que os EUA trabalham para “reconstruir, inovar e expandir” Prevenção de DST. Isso ocorre quando a taxa de infecções por sífilis no ano passado atingiu uma alta de 20 anos, e o número de novas infecções disparou 26%, batendo um recorde estabelecido em 1948.

O chefe da Coalizão Nacional de Diretores de DST, David Harvey, cujo grupo está promovendo uma proposta de pelo menos US$ 500 milhões em financiamento federal destinado a clínicas de DST, descreveu a situação como “fora de controle.”

As autoridades de saúde estão sugerindo uma série de possíveis soluções para o problema, como, por exemplo, promover o uso de preservativos e desenvolver kits de teste em casa para algumas DSTs que tornariam mais fácil para as pessoas saberem se estão infectadas e, assim, prevenir maior disseminação de doenças.

A sífilis foi apontada como uma das mais perigosas entre as DSTs que viram um aumento recente nas infecções. Embora esta doença bacteriana geralmente apareça como feridas genitais, se não for tratada, pode levar a consequências e sintomas mais graves e até à morte.













Acredita-se que a doença tenha sido quase eliminada há várias décadas. Em 1998, menos de 7.000 casos de sífilis foram relatados nos Estados Unidos. No entanto, em 2002, os casos começaram a aumentar, principalmente entre homens gays e bissexuais. Em 2020, os casos anuais atingiram quase 41.700 e aumentaram para mais de 52.000 no ano seguinte.

O CDC apontou que as taxas de infecção são mais altas entre homens que fazem sexo com homens e entre negros, hispânicos e nativos americanos. A taxa para as mulheres, que geralmente se acredita ser menor do que para os homens, também aumentou drasticamente, cerca de 50% no ano passado.

Mena insiste que é importante reduzir o estigma associado às DSTs, ampliar os serviços de triagem e tratamento e apoiar o desenvolvimento e acessibilidade de testes em casa. “Eu imagino um dia em que fazer o teste (para DSTs) pode ser tão simples e acessível quanto fazer um teste de gravidez em casa.” ele disse.