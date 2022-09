Especialista: se EUA e OTAN tivessem respeitado a Carta da ONU, crise ucraniana teria sido resolvida

No entanto, Biden usou o pódio da Assembleia Geral para condenar os referendos de autodeterminação como uma “farsa” e pediu para os líderes mundiais responsabilizarem a Rússia pela crise da Ucrânia. Ainda assim, o desenrolar da crise deve ser colocado em um contexto histórico adequado, com os EUA desempenhando papel proeminente nela, observa Zayas.

“O conflito não começou em 24 de fevereiro de 2022, mas em fevereiro de 2014, quando os EUA e os países da UE cofinanciaram o golpe de Estado antidemocrático contra o presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovich, apenas para colocar em Kiev fantoches dos EUA e da União Europeia”, observa o especialista. “‘Euromaidan’ não teve nada a ver como democracia ou autodeterminação dos povos, mas tudo a ver com expansionismo hegemônico. Isso claramente constitui uma ameaça a paz e segurança nacionais para os fins do artigo 39 da Carta das Nações Unidas.”

Enquanto as autoridades de Kiev sabotavam os Acordos de Minsk, recorriam à militarização e flertavam com a ideia de adesão à OTAN, Moscou propôs em dezembro de 2021 projetos de acordos de segurança para acalmar as tensões provocadas pela expansão de décadas da Aliança Atlântica para o leste e os esforços de Washington para armar a Ucrânia e criar novas instalações militares à porta da Rússia. Mas os projetos foram rejeitados pela OTAN e os EUA.