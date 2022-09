Não dá para pressionar Índia, diz Nova Deli em 'conversas profundas' com EUA sobre laços com Rússia

A Índia não é um país que se pode pressionar, disse Arindam Bagchi , porta-voz do Ministério das Relações Exteriores indiano, durante uma coletiva na quinta-feira (22) em Nova Deli, enquanto Washington instou os indianos a reduzirem sua dependência de armas e energia russas.

“Eu não acho que a Índia é um país que você pressiona e espera obter resultados. Acho que a posição da Índia decorre de nossas próprias crenças e nossos interesses no que precisamos fazer”, acrescentou Bagchi.

O porta-voz insistiu que o governo indiano não sentiu pressão dos Estados Unidos sobre seus laços de defesa e energia com a Rússia, dizendo não ter havido “ nenhuma questão de pressão em nenhum momento “.

Na terça-feira (20), um funcionário do Departamento de Estado dos EUA afirmou que Nova Deli estava “chegando a entender” que a Rússia “não era mais uma fornecedora de armas confiável”.

Cerca de 70% das armas da Índia são de origem russa . Nos últimos quatro anos, a cooperação bilateral de defesa ganhou um impulso, depois que Nova Deli assinou vários acordos com a Rússia para comprar sistemas de mísseis de defesa antiaérea, navios de guerra e fuzis de assalto. Durante o impasse na fronteira com a China em 2020, a Índia recebeu todos os equipamentos e peças de reposição, bem como sistemas de defesa antiaérea S-400, como previsto.

“Então, temos conversado profundamente com a Índia sobre o fato de que queremos ajudá-la a ter opções para diversificar aqui”, acrescentou o funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente russo Vladimir Putin discutiram “segurança alimentar global, segurança energética e disponibilidade de fertilizantes no contexto dos desafios da atual situação geopolítica” à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) em Samarcanda, no início deste mês.

Em 15 de setembro, o ministro indiano das Relações Exteriores, Vinay Mohan Kwatra, prometeu continuar as compras de petróleo da Rússia, sublinhando que “a Índia não é membro do G7 e não imporá um limite de preço ao fornecimento de energia russo”.

Ao discursar no Fórum Econômico do Oriente em 7 de setembro, o premiê Modi buscou uma profunda cooperação no campo da energia, incluindo o fornecimento de carvão de coque russo.