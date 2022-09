Alemanha enfrenta escassez de papel higiênico — CMIO

Fabricantes dizem que a crise de energia está levando a preços mais altos e oferta limitada

A produção alemã de papel higiênico está sob tanta pressão da crise do gás na Europa que o país pode enfrentar uma escassez do produto. Algumas empresas já declararam insolvência ou cortaram a produção devido à disparada dos preços da energia, enquanto líderes do setor pedem ao governo que introduza limites de preços.

“Pelo que ouvimos, é provável que esta crise seja mais grave para as indústrias manufatureiras do que o Covid foi”. Carsten Rolle, chefe de política de energia e clima da associação empresarial BDI, disse ao Financial Times na sexta-feira.

Com os crescentes temores de falta de energia e aumento dos custos de energia em meio à redução das entregas de gás da Rússia, a Essity – que possui marcas como Zewa, Libresse e Lotus – diz que já teve que aumentar os preços em até 18% e está considerando fontes alternativas de combustível.

Enquanto isso, outros fabricantes de papel higiênico, como a Hakle, com sede em Dusseldorf, que opera desde 1928, começaram a declarar insolvência, alegando que os preços crescentes da energia, os altos custos da celulose e as despesas de transporte tornaram seus negócios financeiramente inviáveis.

“Em muito pouco tempo, os preços da eletricidade e do gás explodiram de tal forma que, é claro, não podem ser repassados ​​aos nossos clientes tão rapidamente”, disse. Karen Jung, chefe de marketing da Hakle, à Reuters.













De acordo com o instituto econômico IWH, cerca de 718 entidades alemãs ficaram insolventes em agosto, um salto de 26% em relação ao ano anterior. Esse número deverá permanecer em torno de 25% em setembro e subir para 33% em outubro.

A indústria de papel alemã está agora a apelar ao governo de Olaf Scholz para decretar um limite máximo para os preços da energia, alegando que é a única coisa que pode travar as insolvências. “Acho que a onda de insolvências não pode parar a menos que tenhamos um [energy price] boné,” Volker Jung, diretor administrativo da Hakle, disse ao FT.

Enquanto isso, o vice-presidente da Associação da Indústria de Papel, Martin Krengel, disse em comunicado que o “alta prioridade” era para “garantir que as pessoas sejam abastecidas com esta importante mercadoria.”

Os preços na Alemanha, assim como em grande parte da UE, estão disparando há vários meses. O Departamento Federal de Estatística da Alemanha (Destatis) informou esta semana que os preços da energia no país subiram cerca de 139% nos últimos 12 meses, enquanto o preço da eletricidade disparou 174,9%.

Economistas têm alertado que a economia está caminhando para uma recessão, já que o PIB alemão deve cair 0,7% no próximo ano.