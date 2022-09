Tesouro dos EUA sanciona polícia do Irã após morte de jovem sob custódia

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs na quinta-feira (22) sanções contra a Polícia de Moralidade iraniana e sete altos funcionários de segurança do Ministério de Inteligência e Segurança, as Forças Terrestres do Exército, as Forças de Resistência Basij e as Forças Policiais, por violência contra manifestantes iranianos e pela morte de Mahsa Amini.