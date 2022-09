Preços ao produtor alemão atingem alta histórica – dados — CMIO

Custos de energia disparados têm sido a principal força motriz, de acordo com Destatis

Os preços ao produtor da Alemanha subiram acentuadamente em agosto em relação ao ano anterior, impulsionados pelos custos de energia mais altos, e registraram o maior aumento já registrado, informou o Departamento Federal de Estatística (Destatis) na terça-feira.

Os dados mostram que os preços subiram 7,9% em agosto, bem acima das expectativas dos analistas. Eles subiram 45,8% em relação ao ano anterior. Isso seguiu um salto de 37,2% em julho e um aumento de 32,7% em junho.

De acordo com o Destatis, os preços da energia subiram 139,0% nos últimos 12 meses. O preço da eletricidade aumentou 174,9% ano-a-ano. O índice de preços ao produtor (IPP) excluindo energia subiu 14% no ano.

Aumentos significativos de preços também foram registrados pelos metais, que ganharam 19,9% em relação a agosto, disse o Destatis.

Pesquisadores vêm alertando ultimamente que a Alemanha está caminhando para uma recessão. De acordo com o relatório da semana passada do Instituto Kiel, o PIB do país deverá cair 0,7% no próximo ano. Os analistas previam anteriormente um crescimento de 3,3% para a economia alemã em 2023.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT