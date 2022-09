Rússia emite previsão orçamentária — CMIO

Espera-se que o país incorra em déficit no próximo ano, que seria coberto por empréstimos do governo, diz o primeiro-ministro

O orçamento russo estará em déficit de 2023 a 2025, disse o primeiro-ministro Mikhail Mishustin em uma reunião do governo na quinta-feira.

“Durante todo o período, o orçamento estará em déficit, a principal fonte de sua cobertura será o endividamento do governo”, ele explicou.

O primeiro-ministro também estimou as receitas totais do governo em 2023 em mais de 26 trilhões de rublos (mais de US$ 435 bilhões), observando que “Em termos nominais, é menos do que este ano, mas significativamente mais do que no ano anterior, quando a economia foi afetada pela pandemia de COVID.”

Mishustin acrescentou que os gastos orçamentários do governo em 2023 aumentarão ligeiramente para mais de 29 trilhões de rublos (US$ 485 bilhões) quando comparados a este ano.

O relatório do primeiro-ministro segue uma perspectiva econômica melhorada pelo Ministério da Economia russo na quarta-feira. Ele disse que o declínio no PIB da Rússia deve ser muito menor do que se pensava anteriormente, tanto para este ano quanto para o próximo. O ministério agora vê a economia contraindo 2,9% este ano e 0,8% em 2023.

Espera-se que a economia da Rússia cresça 2,6% em 2024-2025 devido à forte demanda doméstica de consumo e investimento, disse o ministro das Finanças, Maxim Reshetnikov.

