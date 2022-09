Alemanha nacionaliza subsidiária russa de gás – Der Spiegel – CMIO

O governo alemão assumirá o controle da Securing Energy for Europe (SEFE), anteriormente Gazprom Germania, uma subsidiária da gigante de energia russa Gazprom, informou a Der Spiegel na quinta-feira, citando suas fontes.

“Após a nacionalização do grupo energético de Dusseldorf Uniper, o governo federal está planejando novas intervenções drásticas no mercado de gás alemão. De acordo com informações do Spiegel, a SEFE, que já está sob tutela federal, também deve ser entregue ao estado”. a saída escreveu.

A medida está ligada ao resgate do grande importador de gás alemão VNG, que assinou um grande contrato de entrega de gás com a Gazprom Germania, escreveu o Der Spiegel, acrescentando: “A Rússia não o atende mais, e é por isso que o VNG precisa comprar um substituto com grandes despesas nos mercados spot.”

No final de agosto, o Die Welt informou que as autoridades alemãs criaram secretamente uma holding para nacionalizar a unidade da Gazprom com sede em Berlim.

As negociações entre as autoridades alemãs, o estado de Baden-Wrttemberg, os municípios da Saxônia e as empresas estão em pleno andamento, segundo o jornal. A aquisição, considerada por Berlim como um meio de garantir o abastecimento nacional de gás, não implica “qualquer pagamento de compensação do governo federal para os proprietários russos”.

Isso ocorre logo após a decisão de nacionalizar a Uniper, maior importadora de gás natural do país, como parte dos esforços para manter o setor à tona em meio à crise de energia.

Na semana passada, a Alemanha também assumiu o controle de uma refinaria de petróleo de propriedade russa, colocando uma unidade da Rosneft sob a tutela do regulador do setor e assumindo a fábrica de Schwedt.

