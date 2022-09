'Não é mais teórico' conflito com país com armas nucleares, diz almirante da Marinha dos EUA

O almirante Charles Richard, chefe do Comando Estratégico dos EUA, declarou na quarta-feira (21) que, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, os EUA enfrentam a possibilidade de guerra nuclear com um adversário de nível semelhante.

Durante o seu discurso em uma conferência organizada pela Força Aérea no estado norte-americano de Maryland, Richard afirmou que os EUA teriam que se preparar para o aumento rápido das tensões com possíveis oponentes e proteger o seu país .

“Todos nós nesta sala estamos de volta ao trabalho de contemplação […] de conflito armado direto com um [país] com capacidade nuclear”, disse ele, de acordo com um resumo do Pentágono de seus comentários.