Trump: EUA precisam de presidente 'forte' e destemido como Putin e Xi

Trump afirmou ser necessário ter cuidado no tratamento com o presidente russo e que ele “é uma pessoa forte, muito inteligente que não conhece derrotas”.

“Eu quero ver o que é bom para o país. Se eu tivesse a minha escolha de ter essa bagunça que estamos tendo lá agora, este país é uma bagunça . Este país não vai sobreviver. Do jeito que está indo agora, não vai sobreviver”, de acordo com suas palavras.

As declarações de Trump são uma mudança de tom do ex-presidente, que continua a afirmar que foi “roubado” da vitória nas eleições de 2020 e que atacou Biden incansavelmente durante a presidência do democrata sobre a maneira como sua administração tenta lidar com a crise na fronteira, inflação e alta nos preços, a crise na Ucrânia e tensões em torno de Taiwan e outros problemas domésticos e estrangeiros.