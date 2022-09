Finlândia anuncia que vai restringir entrada de russos no país

A decisão é mais uma etapa do que foi classificado pelo embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, de “jogo europeu de restrições de vistos”. No último domingo (18), Nechaev afirmou que Moscou não pretende adotar políticas de restrição similares como represália. “Como o presidente da Rússia [Vladimir Putin] deixou claro, não vamos jogar esses jogos. As portas de nosso país permanecerão abertas a todos”, disse o embaixador.