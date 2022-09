Chefe da OTAN condena referendos ‘falsos’ no Donbass – CMIO

O chefe do bloco militar liderado pelos EUA prometeu aumentar a ajuda a Kiev, sugerindo que as armas ocidentais são a única maneira de resolver o conflito

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, criticou os próximos referendos no Donbass e em duas regiões do leste da Ucrânia, chamando-os de “farsa, falso” enquanto os cidadãos avaliam se gostariam de se juntar formalmente à Rússia em meio aos combates em andamento.

Com os votos definidos nos próximos dias para as duas repúblicas do Donbass já reconhecidas por Moscou – Donetsk e Lugansk – bem como as regiões ucranianas de Kherson e Zaporozhye, Stoltenberg insistiu que a Rússia usaria o “farsa, falso” referendos “para escalar ainda mais a guerra”, alegando que teriam “sem legitimidade e claro que não mudam nada.”

“Nossa resposta, a resposta da OTAN, é intensificar o apoio”, ele disse à CNN em uma entrevista na sexta-feira, acrescentando “A melhor maneira de acabar com esta guerra é fortalecer ainda mais os ucranianos no campo de batalha para que eles possam, em algum momento, sentar e chegar a uma solução que seja aceitável para a Ucrânia e que preserve a Ucrânia como uma nação soberana e independente na Europa.”













Embora o resultado exato dos referendos ainda não tenha sido visto, Moscou afirmou que, se as regiões votarem para ingressar na Federação Russa, consideraria os ataques nessas áreas como ataques em seu próprio território e responderia de acordo. Além disso, os referendos seguem um anúncio de que a Rússia mobilizará cerca de 300.000 reservistas, alguns dos quais o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, disse que ajudariam a controlar a linha de contato de 1.000 quilômetros entre as forças ucranianas e o território controlado pela Rússia.

Os legisladores russos já votaram para reconhecer formalmente as repúblicas de Donbass como estados independentes no início deste ano, enquanto as regiões vizinhas de Kherson e Zaporozhye permanecem parte da Ucrânia, embora ambas tenham visto uma presença militar russa durante o conflito atual.

Vários líderes ocidentais já manifestaram oposição às próximas votações, com o chanceler alemão Olaf Scholz, assim como Stoltenberg, descartando-os como “referendos falsos” este “não pode ser aceito”. Washington, por sua vez, disse que “nunca reconheça as reivindicações da Rússia a quaisquer partes da Ucrânia supostamente anexadas”, aparentemente incluindo a Crimeia, que votou em seu próprio referendo para se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia em 2014.