Hospitais suíços aconselhados a cortar o uso de energia — CMIO

A medida pode ajudar a evitar o racionamento de energia no país no inverno, diz o governo

As instituições médicas suíças devem considerar a redução do consumo de eletricidade em meio ao agravamento da crise de energia, disse Bastian Schwark, chefe do departamento de energia do Escritório Federal de Abastecimento Econômico Nacional do país.

“Os hospitais estão isentos de quotas de eletricidade e gás, mas também podem considerar como podem reduzir o seu consumo de eletricidade”, Schwark disse ao jornal suíço Neue Zürcher Zeitung na quarta-feira.

Ele acrescentou que, mesmo em uma indústria crítica como a farmacêutica, medidas de redução de custos podem ser implementadas sem cortes significativos na produção.

“Atualmente, quase todos os setores exigem exceções para si. Mas esta não é a abordagem correta. Em vez disso, cada setor deve pensar sobre o que pode fazer em uma situação crítica”. Schwark disse, acrescentando: “Isso poderia ser, por exemplo, reduzir horas de trabalho. Se isso reduzir o consumo de eletricidade em mais 10-20%, adiaremos a introdução de cotas”.

No mês passado, o Conselho Federal da Suíça anunciou que busca reduzir o uso de gás natural no país em 15% de outubro de 2022 até o final de março de 2023, em comparação com o consumo médio dos últimos cinco anos. A decisão foi explicada como uma tentativa de se preparar para possíveis interrupções no fornecimento de gás da Rússia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Suíça reduzirá consumo de energia no inverno – mídia

As autoridades suíças desenvolveram um plano de emergência em caso de crise energética se o gás natural e a eletricidade acabarem. O plano inclui várias fases, que vão desde uma campanha de conscientização pública com apelos à economia de energia, como desligar as luzes das vitrines e aquecedores, até o racionamento de eletricidade para cerca de 30.000 grandes consumidores de energia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT