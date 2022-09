Mais sanções anti-Rússia da UE a caminho — FT — CMIO

As restrições incluirão um teto de preço do petróleo russo e medidas visando o setor de TI do país

Uma potencial nova rodada de sanções da UE a Moscou, a oitava até agora, pode incluir legislação sobre um teto de preço para o petróleo russo e visar o setor de tecnologia do país, informou o Financial Times na sexta-feira, citando fontes.

De acordo com o relatório, o pacote também pode incluir mais indivíduos russos.

Espera-se que o novo conjunto de sanções seja formalmente proposto depois que funcionários da Comissão Europeia discutirem as medidas com os estados membros da UE nos próximos dias.

No entanto, o documento observa que há divergências sobre a natureza e a dureza da proposta dentro do bloco. A Polônia e os estados bálticos estão exigindo uma postura mais dura contra a Rússia e estão pedindo que mais bancos russos sejam desconectados do sistema de pagamentos interbancários SWIFT. Eles também querem a proibição das importações de diamantes e restringir os serviços de TI russos e bielorrussos.

No entanto, a Hungria pode opor-se a quaisquer novas medidas. O primeiro-ministro Viktor Orban já pediu que todas as sanções existentes da UE sejam descartadas.

Autoridades europeias entrevistadas pelo FT também indicaram que qualquer acordo sobre as propostas seria difícil de alcançar e que seria necessário mais tempo para resolver as coisas. Todos os estados membros da UE devem aprovar as sanções por unanimidade para que sejam implementadas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Áustria rejeita proibição russa de gás – FM

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na quarta-feira que novas restrições são necessárias em resposta à decisão de Moscou de iniciar uma mobilização parcial e realizar referendos em partes da Ucrânia sobre a união com a Rússia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT