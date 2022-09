Grande montadora fechará fábrica na Rússia — CMIO

A montadora japonesa Toyota decidiu fechar sua fábrica em São Petersburgo, disse o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia em comunicado nesta sexta-feira.

A empresa prometeu cumprir todas as suas obrigações sociais e prometeu pagamentos extras a seus funcionários, de acordo com o comunicado. A montadora continuará prestando serviços de pós-venda de carros Toyota e Lexus e manterá uma rede de concessionárias no país.

A notícia foi divulgada pela primeira vez na sexta-feira pelo jornal Kommersant, citando fontes da empresa. De acordo com o relatório, a produção de carros da Toyota não será retomada no local, mas a decisão de fechar as instalações não significa que a montadora está deixando completamente a Rússia.

As operações na fábrica da Toyota foram suspensas em março devido a interrupções na cadeia de suprimentos em meio ao conflito na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a empresa parou de importar veículos para a Rússia.

A fábrica, que fabricava os modelos Camry e RAV4 Toyota, tinha capacidade para produzir 100 mil carros por ano. Segundo fontes do Kommersant, a planta será preservada e poderá ser vendida no futuro. O ministério disse que as autoridades regionais estão trabalhando em possíveis maneiras de fazer uso do site.

A Toyota não respondeu aos pedidos de comentários da mídia.

A montadora não é a primeira a suspender as operações na Rússia desde o início da operação militar na Ucrânia. Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Volvo e vários outros interromperam suas operações na Rússia desde 24 de fevereiro.

