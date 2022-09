Ministério das Relações Exteriores da China: Acordo de paz é incompatível com independência de Taiwan

PEQUIM, 24 de setembro – RIA Novosti. Um acordo de paz é incompatível com a independência de Taiwan, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, à margem da sessão da Assembleia Geral da ONU. Suas palavras são citadas pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

“Um acordo pacífico é incompatível com o separatismo e a independência de Taiwan, quanto mais desenfreadas forem as ações para alcançar a independência da ilha, menos provável será uma solução pacífica”, disse Wang Yi.

As relações oficiais entre o governo central da China e sua província insular se romperam em 1949, depois que as forças do Kuomintang de Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980.