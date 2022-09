Ministro das Relações Exteriores da China diz que China e EUA têm interesses e diferenças comuns

“A China e os Estados Unidos, sendo grandes potências, têm interesses comuns e diferenças profundas, e isso não pode mudar de forma alguma. Ambos os lados sabiam desde o primeiro dia de contato que estavam lidando com um país com um sistema diferente, o que não não os impede de cooperar com base em interesses comuns e não deve servir de pretexto para se opor e confrontar Pequim e Washington”, disse Wang Yi, citado pelo Ministério das Relações Exteriores da China.