China segue reduzindo participação nos títulos do Tesouro dos EUA, revela mídia

Citando dados oficiais, a Nikkei diz que o patrimônio do gigante asiático era de US$ 970 bilhões (R$ 5,09 bilhões) no final de julho de 2022, 9% inferior ao do final de 2021, quando caíram US$ 100 bilhões (R$ 524,34 bilhões), apesar de uma pequena subida mensal nesse mês. Os investimentos chineses na dívida americana têm caído desde 2018, e estão agora no nível mais baixo desde maio de 2010.