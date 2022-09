Mídia: Taiwan considerará bloqueio da ilha pela China 'um ato de guerra'

Ele rejeitou qualquer ideia de “ambiguidade” no caso de Pequim tomar os arquipélagos de Kinmen e Matsu.

“Um bloqueio é um ato de guerra. Tomar uma ilha costeira é um ato de guerra”, sublinhou o funcionário anônimo, apontando que Taipé acreditava ser improvável que Pequim tomasse qualquer uma dessas ações no momento.

De acordo com a fonte, a China poderá realizar grandes exercícios militares perto de Taiwan em 2023, antes das eleições taiwanesas no início de 2024, além de realizar incursões com barcos de milícias ou ataques cibernéticos. O funcionário exortou assim Washington a dissuadir Pequim.