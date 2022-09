Coreia do Norte responde às alegações de venda de armas russas — CMIO

A Coreia do Norte disse que não tem planos de vender armas para a Rússia, chamando a ideia de “teoria da conspiração” depois que autoridades dos EUA alegaram que um acordo está em andamento envolvendo “milhões” de projéteis de artilharia e foguetes.

O Ministério da Defesa de Pyongyang divulgou um comunicado na quarta-feira respondendo às alegações, dizendo que, embora não aceite as penalidades das Nações Unidas que proíbem todas as vendas de armas pela Coreia do Norte, também não tem intenção de transferir armas para a Rússia.

“Nunca exportamos armas ou munições para a Rússia no passado e não temos planos de fazê-lo no futuro”, disse. um oficial militar não identificado disse, conforme citado na mídia estatal, acrescentando: “Condenamos fortemente e alertamos severamente os Estados Unidos para que parem de espalhar imprudentemente teorias da conspiração anti-RPDC, a fim de perseguir atrocidades políticas e militares cruéis”.













Observado pela primeira vez em um relatório do New York Times citando “desclassificado” Materiais de inteligência dos EUA, o suposto acordo de armas recebeu mais tarde crédito oficial pelo porta-voz adjunto do Departamento de Estado Vedant Patel, que disse a repórteres que a Rússia “está em processo de compra de milhões de foguetes e projéteis de artilharia da Coreia do Norte para uso na Ucrânia” no início deste mês.

No entanto, a Casa Branca retirou a acusação logo depois, com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmando que há “nenhuma indicação de que essa compra foi concluída e certamente nenhuma indicação de que essas armas estão sendo usadas dentro da Ucrânia”.

O enviado de Moscou à ONU, Vassily Nebenzia, já havia rejeitado a alegação como “mais uma falsificação circulando por aí.”

A suposta venda de armas por Pyongyang reflete alegações semelhantes de autoridades dos EUA sobre uma próxima transferência de drones do Irã para a Rússia. Pouco mais de duas semanas depois que o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan disse que Washington tinha evidências claras de que o Irã estava se preparando para entregar “várias centenas” UAVs armados para a Rússia, Kirby novamente esclareceu que os EUA tinham “não vi nenhuma indicação de qualquer tipo de entrega real e/ou compra de drones iranianos pelo Ministério da Defesa da Rússia”. Teerã inicialmente negou quaisquer planos de compartilhar tecnologia de drones com Moscou, embora o Pentágono tenha continuado a alegar que as vendas estão ocorrendo, alegando um “primeira remessa” de drones no final de agosto.