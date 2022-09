A escola fica do lado do professor transgênero viral — CMIO

Um conselho escolar canadense defendeu uma professora trans depois que alunos e pais reclamaram de seu busto protético superdimensionado

Uma professora transgênero no Canadá se tornou viral nas mídias sociais depois que os alunos a filmaram durante a aula, revelando que ela usava seios falsos enormes sob roupas apertadas. O conselho da escola defendeu a professora dos pais irritados, argumentando que ela é livre para expressar sua identidade de gênero da maneira que achar melhor.

Kayla Lemieux, que se identificou como Steven Hanna no início deste ano, é professora de tecnologia de fabricação na Oakville-Trafalgar High School, em Ontário, Canadá. Após sua transição, ela começou a receber reclamações de alunos e pais sobre sua aparência, pois usava seios sintéticos falsos que cobrem quase completamente todo o torso e abdômen.

Aparentemente, na aula de carpintaria de hoje (também conhecida como esquisitices) na Oakville Trafalgar High School, no Canadá, os alunos aprenderão a fazer prendedores de chapéu de capela, uma especialidade de sua professora trans, Kayla Lemieux. pic.twitter.com/o9cFoMjnUK — James Moran #ItsHappening 🇬🇧🇺🇦 (@Jpjm1964) 19 de setembro de 2022

O conselho escolar do distrito de Heltan disse que respeitava o direito de Lemieux de expressar sua identidade de gênero e que não discutiria mais o assunto, pois era um “problema pessoal.”

Acrescentou que criticar a aparência da professora ou interferir em sua “expressão de sua identidade de gênero” seria uma violação do Código de Direitos Humanos de Ontário.

Alguns pais disseram ao Toronto Sun que não têm nenhum problema com Lemieux se assumir como uma mulher trans, mas insistiram que as próteses da professora estavam indo “muito longe.” Outros apontaram que a questão não é sobre a expressão de gênero, mas o fato de que a aparência do professor de loja é simplesmente “não profissional”.

A direção da escola já disse que vai desenvolver um “plano de segurança” para a professora garantir que seus direitos de gênero sejam protegidos e que ela possa continuar trabalhando com crianças. O plano também procuraria proteger a professora em meio a temores de que manifestantes pudessem aparecer na escola para se opor à decisão do conselho de mantê-la na equipe.